Castelló d'Empúries acull una donació de sang aquesta tarda

Aquest dimecres 27 de maig s'organitza una donació de sang a la Sala Municipal de Castelló d'Empúries, de 17 h a 21 h. Aquests dies, el Banc de Sang està fent una crida a la ciutadania per mantenir el ritme de donacions, que continuen sent necessàries durant l'epidèmia per a tractaments de càncer, accidents, parts amb complicacions, etc.

El Banc de Sang ha extremat les mesures de prevenció i seguretat a l'hora de donar sang per adaptar-se a l'estat d'alarma pel COVID-19. Els donants que s'adrecen a un centre de donació han d'incorporar les mesures addicionals que els professionals de la salut els indiquen .

El risc real és no donar, perquè cada dia a Catalunya calen unes 1.000 donacions per atendre els malalts dels hospitals. Hi ha molts motius per no tenir por del coronavirus i anar a donar sang. Aquests en són els bàsics: