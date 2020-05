El procés del pressupost participatiu de Castelló es reprèn sense afectar el calendari

El 25 de febrer passat van acabar les primeres votacions del pressupost participatiu de Castelló. Les reunions presencials amb els tècnics i regidors, per al filtratge de les propostes, es van haver de posposar arran de la crisi sanitària de la Covid-19. Tot i retardar aquestes trobades, durant aquest temps, els responsables s'han anat mirant les diferents propostes i s'ha pogut treballar de manera individual, això fa que «no es noti la diferència» pel que fa al temps de tramitació, assegura la regidora Anna Massot.

«Cal tenir en compte que hi ha moltes propostes repetides, i que els tècnics ja han valorat en altres ocasions, això fa que sigui molt més ràpida la valoració econòmica, per exemple». A més, la proposta del pressupost participatiu era de dos anys, i el sumatori de tots aquests factors, «tot i que s'ha endarrerit, també ho tenim més per la mà i és més àgil. Creiem que es compensarà». Pel que fa a les propostes, Massot apunta que n'hi ha de reiteratives, com són els carrils bici, els bancs, o les voreres de determinats sectors. Caldrà esperar al fòrum de priorització per saber quines propostes, finalment, es porten a votació. Ara per ara, però, no saben si es farà presencialment o virtualment.

En els pròxims dies està previst que es publiquin al web del pressupost participatiu les propostes acceptades així com les desestimades i el motiu pel qual no han passat el filtratge tècnic.