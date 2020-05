Els pneumòlegs alerten dels riscos de fumar en terrasses i en espais públics

El 31 de maig de cada any, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) celebra el Dia Mundial sense Tabac. La campanya anual és una oportunitat per conscienciar sobre els efectes nocius i letals del consum de tabac i l'exposició al fum del tabac aliè. La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica recomana no fumar en les terrasses i els espais públics, durant el període de la desescalada, perquè considera que són espais en els quals el risc de contagi per coronavirus augmenta tant per als fumadors com per a les persones de l'entorn.

«Amb l'acció de fumar i exhalar el fum, sigui tabac convencional o dispositius electrònics, s'expulsen diminutes gotetes respiratòries que poden contenir càrrega viral i ser altament contagioses, però, a més, quan es fuma, és inevitable posar-se la mà a la boca, al nas o a la cara, la qual cosa facilita l'entrada del virus en l'aparell respiratori», ha revelat el doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz.

Aquesta pandèmia, de tota manera, ha estat una prova de foc per als fumadors, molts dels quals, lluny d'aconseguir reduir l'hàbit, han augmentat el consum de cigarretes, per motius molt diversos. Una treballadora d'una residència de l'Alt Empordà, on hi ha usuaris malalts, confessa que l'emergència sanitària els ha fet passar «un estrès galopant, convivint amb el virus», i que en el seu cas les cigarretes li han servit d'evasió en moments d'ansietat.

L'empleat d'un concessionari de cotxes de Figueres comenta que, el fet de ser solter, viure sol i no tenir fills, l'ha confinat moltes hores al sofà, davant la televisió, durant l'estat d'alarma, i reconeix que ha duplicat el consum de tabac: «Abans de tot això, fumava unes deu cigarretes al dia i, des de fa més de dos mesos, en fumo una vintena, tranquil·lament. Per sort, ara ja puc tornar a la feina unes hores i espero poder tornar a reduir l'hàbit».

Aquesta llarga quarantena ha afectat de diverses maneres els fumadors. Hi ha persones que, al contrari d'aquests dos testimonis, els quals a petició pròpia prefereixen no donar el seu nom, han aconseguit fumar menys a conseqüència de la situació que ens ha tocat viure. És el cas d'una dissenyadora gràfica que té dos fills petits i que ja fa molt de temps que va prendre una determinació: «Tinc prohibit fumar a casa meva». Per a ella, el fet de teletreballar ha estat una oportunitat per aprendre a prescindir del consum de nicotina.

Els pneumòlegs insisteixen que durant el període de desescalada és molt recomanable mantenir tots els ambients, tant tancats com oberts, al cent per cent lliures de fum de tabac.