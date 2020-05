La pèrdua progressiva de sorra a la platja del Portitxol preocupa els escalencs

Entre la primera i la darrera imatge captades per la càmera de Basili Gironès hi ha una diferència de deu anys.

Entre la primera i la darrera imatge captades per la càmera de Basili Gironès hi ha una diferència de deu anys. BASILI GIRONÈS

El fotògraf escalenc Basili Gironès ha documentat amb imatges com en la darrera dècada la platja del Portitxol ha anat perdent tones de sorra. La seqüència de fotos que il·lustra aquest text evidencia com el pas del temps ha castigat aquest espai emblemàtic del litoral escalenc, just a tocar de l'accés al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Empúries, el que va ser la porta d'entrada de la cultura grega i romana a la península Ibèrica. Pel seu interès històric i patrimonial, l'entorn d'aquesta platja fa que sigui considerat en les guies de turisme com a espectacular.

Entre la primera i la darrera imatge captades per la càmera de Basili Gironès hi ha una diferència de deu anys, del 2010 al 2020, però és que de la segona a la tercera només hi ha una separació de dos anys, tenint en compte que la instantània del mig és del 2018.

L'alcalde, Víctor Puga, és un dels escalencs que han expressat la seva preocupació per la degradació que està experimentant la platja. Va ser precisament a través de la trobada amb els lectors que va mantenir fa uns dies al diari digital emporda.info, que l'alcalde va manifestar: «Els darrers anys, la situació s'ha agreujat i ho hem fet saber a l'administració competent, en aquest cas, la de l'Estat. L'Ajuntament pot tenir cura de les platges i, fins i tot, fer aportacions de sorra allà a on sigui necessària, però si no ataquem el problema d'arrel, la situació serà insostenible de cara al futur». Víctor Puga va recalcar que el problema no és exclusiu d'aquesta platja, sinó que és un fenomen que afecta tot el litoral. «Per a nosaltres, gaudir de platges en bones condicions i amb superfície de sorra suficient és innegociable», va concloure.