Lladó posa en marxa un espai de trobada amb terrasses a la plaça del poble

L'Ajuntament de Lladó ha convençut els restaurants que hi ha operatius al municipi per crear una iniciativa, a la plaça del centre del poble, que consisteix a obrir tres terrassetes, per suplir allò que no es pot fer amb garanties, ara, a l'interior dels locals.

Els dijous, del 15 de juliol al 15 d'agost, hi haurà concerts a l'aire lliure i l'escenari serà al mig de la plaça. Els restauradors estarien animats per aquesta iniciativa, segons explica Alba Asparó, del restaurant La Plaça, mentre que l'alcalde lladonenc, Quim Tremoleda, apunta que «molta gent es plantejava què feia». Aquest serà un espai de trobada i ben condicionat per als pròxims mesos a Lladó.