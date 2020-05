Figueres distribueix el segell Stop Covid-19 per a generar confiança comercial

A partir d'aquest dimecres, 27 de maig, els establiments i comerços de Figueres amb atenció al públic ja poden sol·licitar el segell de qualitat Stop Covid-19, promogut per l'Ajuntament. El distintiu serà repartit a través de l'Àrea de Promoció Econòmica.

Segons la informació facilitada pels govern local, cada interessat pot presentar una sol·licitud per establiment amb atenció al públic. Cada sol·licitud ha de fer referència a un sol establiment i s'ha de presentar de forma telemàtica a través de la instància específica, accessible des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Figueres, i acompanyada amb la documentació que acredita l'Alta IAE – Model 036 o 037 i una declaració responsable de totes les instal·lacions i mesures sanitàries adoptades per l'establiment, i compliment de la normativa aprovada durant l'estat d'alarma pel que fa a mesures organitzatives, tècniques i de protecció, tenint en compte les particularitat del sector al qual pertany.

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al web de l'Ajuntament de Figueres, i finalitzarà el 30 de juny de 2020.

En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, l'Ajuntament informa que farà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la recepció de la notificació per esmenar-ho.



Un distintiu amb objectius clars

L'Ajuntament de Figueres ha creat el segell Stop Covid-19 pels comerços, bars i restaurants de la ciutat que implementin mesures per a la seguretat. A través d'una declaració responsable, l'establiment es compromet que garanteix totes les normatives i recomanacions per evitar la propagació de la Covid-19. L'objectiu és generar confiança als consumidors perquè apostin per la compra al comerç local i de proximitat.

L'establiment haurà de complir un manual de procediment per tal de poder sol·licitar el segell referent a la planificació del local, la forma segura de treballar, d'atendre els clients. Alguna de les mesures son la instal·lació de mampares, les màquines de purificació d'ozó, les màquines de cobrament automàtiques entre altres.

Els requisits i recomanacions s'han treballat conjuntament amb l'assessorament de la Fundació Salut Empordà.

La mesura forma part del pla de reactivació econòmica que està implementant l'Ajuntament de Figueres per pal·liar els efectes de la Covid-19.