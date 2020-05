Figueres avança les dues grans obres a banda i banda de la ronda Sud

Tan sols cinc dies abans del decret d'estat d'alarma [14 de març] per la Covid-19, l'Ajuntament de Figueres anunciava la posada en marxa d'una de les grans obres projectades per aquest mandat, pressupostada amb 946.510,36 euros: la segona fase del Centre Formació Ferran Sunyer. L'ampliació i millora d'aquest edifici, actual seu de l'Escola Oficial d'Idiomes i situat al recinte firal, és un dels projectes cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i consisteix a construir un edifici bessó a l'actual. El termini d'execució era de vuit mesos, preveient-se que acabés cap a la tardor d'enguany però, amb l'actual situació provocada pel coronavirus, com a molt aviat estarà enllestida a finals d'any.

S'estan creant noves cantonades i millorant l'interior de la plaça. FOTO: BORJA BALSERA

Una altra de les obres que va iniciar just abans del 14 de març va ser la de la plaça de la Creu de la mà, barri on es connecta la Ronda Sud amb el centre de la ciutat. El veïnat va demanar, a través d'un procés participatiu de 2017, que es reformés i millorés la seva plaça principal, on s'uneixen vies amb un trànsit important: carrers Nou; Borrassà; i Torras i Bages. Els treballs tenen un pressupost de 45.000 euros i consistiran en crear noves cantonades, per adaptar-les a l'accessibilitat i a la protecció del vianant; transformar l'interior de la plaça, amb mobiliari nou, més amplitud, sense el parterre central elevat, paviments i enllumenat nous. En l'informe tècnic s'especifica que, dins d'aquesta actuació, es preveu reasfaltar el carrer Nou, i per tant caldrà tallar puntualment el trànsit rodat.



Carril bici

En els Pressupostos Participatius de 2017 també es va proposar la creació d'un carril bici a l'Olivar Gran. Amb un pressupost de 64.640 euros, s'enllaça el nucli de l'Olivar Gran, gairebé fins a Les Forques (Vilafant), i el sector Fages de Climent, a tocar l'avinguda Salvador Dalí. L'obra va iniciar el passat mes de febrer i es preveia que al març estaria enllestida. Segons informa l'Ajuntament, els treballs «estan pràcticament acabats, pendents d'uns remats i de la senyalització vertical».