Costes inicia la reparació del passeig d'Empúries malmès pel temporal Gloria

El departament de Costes del govern espanyol ha arrencat la reparació del tram del passeig d'Empúries que va quedar malmès durant el temporal Gloria. Les obres s'havien de fer abans de Setmana Santa, però l'estat d'alarma va obligar a paralitzar els treballs, que s'han anat endarrerint fins aquesta setmana. Ara la previsió és que les obres quedin enllestides a finals de juny. El temporal va ensorrar un tram del passeig, a l'alçada de la platja del Portitxol. Des de Costes s'ha decidit que s'acabarà d'enderrocar el mur que va quedar afectat i el refaran una mica més enrere per tal de donar més superfície a la platja i donar més seguretats en futurs temporals.

A més, es reforçarà la base de la duna litoral per evitar el seu retrocés.

Aquest dimarts al matí l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, ha realitzat una visita d'obres a la zona afectada conjuntament amb tècnics municipals i del departament de Costes. En ella, Puga ha insistit en la necessitat de renovar el paviment i l'enllumenat del passeig marítim. L'alcalde també ha recordat la seva petició d'estudiar l'estat de les platges, ja que en una zona d'Empúries s'ha anat perdent la sorra. Víctor Puga ha remarcat que aquella zona és "un dels espais més emblemàtics del país" i per això ha incidit en la necessitat que "totes les administracions implicades" participin en la seva renovació i manteniment.

L'Ajuntament de l'Escala també ha assumit des de fa unes setmanes els treballs de millora de les tanques de separació i protecció de la duna litoral del passeig d'Empúries, que ha d'incloure també la millora dels trams de paviment de fusta que hi ha cap a la banda més propera a Sant Martí d'Empúries. En aquests treballs, l'Ajuntament invertirà uns 300.000 euros. L'objectiu és que també estiguin acabats a finals de juny, tot i que en funció de com evolucionin els treballs, es podria deixar una part per després de l'estiu.