La comunitat educativa rebutja la decisió de Bargalló d'obrir escoles en la fase 2

Josep Bargalló, conseller d'Educació, anunciava fa uns dies que l'1 de juny poden obrir els centres educatius que hagin entrat en la fase 2. La reacció contrària a aquesta decisió per part de la comunitat educativa no es va fer esperar i, de seguida, es va fer públic un comunicat, signat per representants de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, el Col·lectiu Escoles Bressol Indignades i també el Moviment de Renovació Pedagògica de l'Alt Empordà.

En aquest document, s'exposa que «mentre el criteri sanitari principal per evitar el contagi sigui mantenir una distància física, les escoles no han d'obrir». El conseller ha catalogat com a «emergència educativa» el que, segons els representants del món educatiu, «des del 12 de març passat és una crisi sanitària mundial, que hauria de prevaldre per damunt de qualsevol altre aspecte», afirmen.