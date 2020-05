S'inicien els treballs per recuperar l'amplada de sorra a les platges de Roses

Aquest matí s'han iniciat a Roses els treballs de manteniment de sorres de les platges La Punta, Nova, Rastrell i Santa Margarida. Aquest condicionament, consistent en la reposició de les franges de sorra desplaçades pels efectes del vent, permetrà recuperar l'amplada idònia a les platges que resulten cada any afectades pels temporals.

Els efectes del vent, de les llevantades i de la basculació natural provocada per la dinàmica marina, provoquen cada any una regressió natural de la sorra d'aquestes quatre platges, enguany accentuada pel pas del temporal Glòria. L'Ajuntament porta a terme cada any els treballs de reposició de sorra necessaris per adequar aquests espais a les òptimes condicions, un cop la probabilitat de temporals disminueix i s'inicia la temporada de bany.

Es preveu que els treballs iniciats avui tinguin una durada de 9 jornades, de manera que les platges puguin quedar en perfecte estat a principis de juny. La recuperació s'aconsegueix mitjançant el moviment de sorres des de l'interior de l'aigua fins a la superfície, o bé des d'aquells sectors on la força del vent ha provocat una major acumulació de terres. Posteriorment, es procedeix al repartiment i escampament per la platja, fins aconseguir l'amplada òptima en funció de les característiques de cada platja.