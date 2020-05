Maria Àngels Olmedo condemna la «nefasta» gestió de la direcció al Centre Penitenciari Puig de les Basses

La Presidenta del PPC de Girona, M. Àngels Olmedo denúncia la «manca de recursos i el caos en la gestió» en què es troben els funcionaris del Centre Penitenciari Puig de les Basses i que compromet greument la seva seguretat. Olmedo condemna també les agressions per part dels reclusos als funcionaris i la manca de sancions al respecte. Tots aquests fets s'agreugen encara més per l'excés de baixes no justificades i la manca de personal que això comporta. A més, cal sumar-hi l'impagament d'hores extres i el plus de nocturnitat.

M. Àngels Olmedo considera que el director del centre, Francisco Lisa, «no està l'alçada de les circumstàncies del panorama actual i que per tant hauria de presentar la seva dimissió».

D'altra banda, reclama mitjans, material sanitari, elements de seguretat i solucions als problemes que està patint el Centre Penitenciari Puig de les Basses des del començament de la crisi i que va de mal en pitjor.

La presidenta del PPC Girona, recorda que aquesta mateixa setmana ha presentat una bateria de preguntes al parlament, on (entre altres qüestions) ha sol·licitat resposta sobre el nombre d'infectats per coronavirus, tant dinterns, com de personal del Centre, i que es concreti el nombre i data de test efectuats fins a la data.