Menys vermuts i més cerveses de tarda a les terrasses de la Costa Brava després de la primera setmana a la fase 1

La primera setmana a la fase 1 ha retornat l'ambient a les terrasses de la Costa Brava. Això sí, ho ha fet especialment a les tardes on els establiments han vist una gran afluència de clients. En canvi, els matins i migdies ha estat més complicat veure les terrasses plenes. Els restauradors reconeixen que la limitació de mobilitat entre regions sanitàries afecta els negocis ja que, en una situació normal, amb el bon temps les localitats costaneres haurien rebut molt turisme de la zona de Barcelona i l'àrea metropolitana. De totes maneres, els bars i restaurants de localitats com Palamós, Platja d'Aro, Begur o Calella de Palafrugell agraeixen la resposta dels veïns del poble i de la demarcació de Girona que s'han acostat a les terrasses.

Bones sensacions entre els restauradors de la Costa Brava després del primer cap de setmana amb els locals oberts, des de que es va decretar l'estat d'alarma. Els clients no han fallat, i les terrasses s'han omplert aprofitant les bones temperatures. "No ha anat malament, tenint en compte la situació. La veritat és que es nota que la gent encara està una mica cohibida a l'hora d'anar a les terrasses", assenyala en Manuel Cañadas, propietari d'un bar just davant del Port de Palamós.

Tot i això, Cañadas reconeix que estan contents després de la primera setmana a la fase 1 del desconfinament. Especialment amb l'ambient a la tarda. I és que els restauradors coincideixen a dir que a partir de les set del vespre es fa difícil trobar alguna taula on prendre alguna cosa, i en canvi, el matí i migdia "corren menys clients".

"Hem notat que hi ha menys vermuts i moltes més cerveses de tarda", explica la Maria Muñiz, que té un bar al Carrer Sant Joan de Palamós. Muñiz creu que les altes temperatures fan que molta gent opti per venir quan cau el sol, i explica que percep que "hi havia ganes de tornar a fer trobades al bar".

Una de les seves clientes és la Toñi Tenorio. Ella feia més de 60 dies que no sortia ja que a viu amb la seva mare que és gran. "Aquesta és la millor cervesa que he pres en un any", bromeja en un bar amb un amic amb qui ha quedat. De totes maneres, Tenorio deixa clar que "encara queda molt per fer". "Crec que entre tots hem fet bona feina, però el virus encara córrer i no podem relaxar-nos", assenyala.



Esperen passar de fase

Restauradors i clients coincideixen a dir que el més important és fer les coses bé "per passar de fase aviat". En Roger Vidal s'ha acostat amb la seva dona i el fill a passejar i prendre alguna cosa al Passeig de Mar de Palamós. Diu que "tenia ganes de poder sortir" i espera ara que tot plegat es vagi normalitzant.

Els restauradors també ho esperen i molts d'ells agrairien que es permetés la mobilitat entre regions sanitàries que es trobin a la mateixa fase. D'aquesta manera s'incentivaria encara més el turisme intern, això sí, seguint les mesures de seguretat marcades.