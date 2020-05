L'Escola de Noves Oportunitats de l'Alt Empordà organitza una trobada virtual

L'Escola Noves Oportunitats de l'Alt Empordà (AFPAE) ha organitzat pels seus alumnes i famílies una jornada virtual d'orientació formativa per a joves amb i sense ESO el proper dimarts 26 de maig, de quatre a cinc de la tarda. L'objectiu és donar una orientació per a la recerca activa de feina i donar a conèixer les opcions formatives per a la joventut, tant per a joves amb titulació d'ESO com per als que no en tinguin.

Per accedir a la trobada virtual s'ha de demanar accés a través del Whatsapp (683 474 396) o a través del correu electrònic escola@ehae.cat.