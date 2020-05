Unió de Pagesos exigeix els recursos necessaris per gestionar la fauna salvatge

Unió de Pagesos reitera la seva reclamació al Govern i al Departament d'Agricultura perquè destinin els recursos econòmics i humans necessaris per fer front a la gestió de la fauna salvatge amb l'objectiu d'aconseguir unes poblacions sostenibles en l'aspecte ambiental, i compatibles amb l'activitat agrària. En aquest sentit, el sindicat també reitera la demanda d'una llei de fauna salvatge i cinegètica que doni resposta a les necessitats, ja que els resultats de la regulació actual han demostrat que no és suficient per resoldre el greu problema dels danys als conreus.

Unió de Pagesos també apel·la a la responsabilitat i al compromís del col·lectiu de caçadors perquè donin resposta als pagesos i ramaders que pateixen danys de fauna. El sindicat considera que no és acceptable que organitzacions que representen aquest col·lectiu utilitzin la pagesia com a moneda de canvi per aconseguir les seves reivindicacions.

Cal recordar que l'evolució poblacional de les especies cinegètiques, en especial la del porc senglar i el cabirol, o el conill i el tudó, entre altres, fa anys que provoca importants pèrdues econòmiques a la pagesia, i la caça esportiva és una eina fonamental però s'ha demostrat que en algunes zones no és suficient per a la mitigació dels danys ocasionats als conreus i els riscos sanitaris que suposa per a la ramaderia.

Tenint en compte l'escassa eficàcia demostrada de la regulació d'aquesta activitat, el sindicat exigeix al Govern que, en cas de danys a les explotacions agràries, cal garantir que la pagesia sigui totalment indemnitzada, i amb un sistema no arbitrari i àgil de peritatge. En aquest sentit, cal que s'estableixi l'obligatorietat de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una franquícia mínima de l'1% per cobrir els danys a l'activitat agrària i forestal als titulars dels espais cinegètics, ja siguin públics o privats.