Els Partits polítics de l'Ajuntament renuncien a l'aportació econòmica de grup fins a finals de 2020

Els grups polítics de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ERC, CUP, SOMEC, PSC, Cs, Jxcat, UP, renuncien a l'aportació econòmica que reben cada mes de la Corporació per al grup municipal i fins a finals de 2020.

Les dotacions econòmiques per als grups municipals, que corresponen a les assignacions d'un import fix al mes per grup polític de 150 € i 30 € per regidor, sumen un total de 12.480 € que es destinaran a les partides pressupostàries que necessitaran més recursos per a fer front a la crisi sorgida de la pandèmia provocada per la Covid-19. Aquestes aportacions corresponen als mesos de maig i fins a desembre d'aquest any.