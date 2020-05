L'alcaldessa de Figueres es reuneix amb el director gerent de la Fundació Salut Empordà

L'alcaldessa de Figueres i presidenta del Patronat de la Fundació Salut Empordà, Agnès Lladó, s'ha reunit avui amb el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer per valorar la situació i l'evolució de la pandèmia al centre hospitalari i a la ciutat en general un cop entrats a la fase 1 de la desescalada. Avui després del contacte diari per telèfon o videotrucada, ho han pogut fer presencialment.

S'ha fet una valoració positiva de les xifres a la ciutat de Figueres i a la resta de la comarca, que ha sigut de les menys afectades per la pandèmia. A la Fundació Salut Empordà, hi ha actualment vuit persones ingressades per coronavirus i pel que fa als professionals, dels 96 casos que s'hi han produït, actualment ja no n'hi ha cap que estigui cursant la malaltia.

Tot i així, tan el director gerent com l'alcaldessa han parlat de la necessitat de la responsabilitat de tothom en seguir les recomanacions de distanciament social i ús de mascareta per tal de prevenir contagis i rebrots.