La Fundació Salut Empordà ja ha recuperat tot el personal que havia patit Covid-19

La tendència del descens de l'afectació del coronavirurs a la comarca segueix consolidant-se, segons les dades facilitades aquest divendres per la Fundació Salut Empordà, on s'han registrat fins ara 321 casos positius de coronavirus, 1 més que dimecres. Es tracta d'una persona que ja ha passat la malaltia. Els centres que gestiona, han tingut 1 alta hospitalària a les darreres hores (172 acumulades) i cap defunció des del 30 d'abril (24 acumulades). A dia d'avui, hi ha 8 persones ingressades per coronavirus. Pel que fa als professionals, dels 96 casos que s'han produït, actualment ja no n'hi ha cap que estigui cursant la malaltia.