Organitzen un taller en línia per promoure els bons usos de les pantalles.

El Servei d'Intervenció Socioeducativa del Consell Comarcal és impulsor, amb el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, del programa: "Enganxa't a la Prevenció de Conductes Addictives" que durant el període de confinament s'ha centrat en l'ús dels dispositius electrònics.

Per completar la tasca divulgativa que s'ha portat a terme, han organitzat un taller en línia per a mares i pares per promoure els bons usos i prevenir els riscos de les pantalles. La sessió es realitzarà el 28 de maig a les cinc de la tarda. Per participar de l'esdeveniment és necessari inscriure's al correu electrònic sod.ccae@gmail.com fins al dia 26.

Programa de prevenció

La col·laboració entre el Programa de Prevenció de Conductes Addictives de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal i el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, va néixer el curs escolar 2018-2019, proposant una formació adreçada al professorat dels centres educatius de secundària de l'Alt Empordà que els permetés aprofundir en el coneixement sobre les conductes addictives, les estratègies d'abordatge educatiu tant per alumnat com per a famílies, i se'ls convida a designar un "referent en conductes addictives" per cada un dels centres de secundària de la nostra comarca, que participa activament en aquesta formació, que ha tingut continuïtat també durant aquest curs escolar 2019-2020.

Les accions que ha desplegat el programa durant el confinament s'han desenvolupat durant un total de sis setmanes (des del 20 abril fins al 29 de maig), on a través dels centres educatius de primària i secundària (65 centres d'educació primària, 14 instituts i 4 centres privats concertats que ofereixen educació primària i secundària) de la comarca s'han facilitat a les famílies un total de sis propostes d'infografia que han abordat les següents temàtiques, amb continguts suggerents que acompanyaven aquests processos de reflexió:

— Pautes de comunicació dins l'àmbit familiar sobre l'ús de pantalles

— Normativa familiar i bons usos de les pantalles

— Supervisió i eines de control parental sobre l'ús de pantalles

— Vinculació positiva i modelatge familiar

— Riscos a la xarxa: ciberassetjament

— Fomentar l'autoestima dels fills/es

Les reflexions d'aquestes infografies versaven sobre pautes educatives que es poden aplicar des de la família; pautes i propostes per millorar la comunicació amb els fills i filles, aspectes sobre l'educació en valors, sobre com posar normes i límits i sobre com resoldre conflictes amb els fills i filles, entre d'altres. Cada infografia a més, incorpora un exercici per ajudar a posar en pràctica la proposta educativa del seu contingut.

Xerrada en línia

Per completar el procés d'acompanyament educatiu i les reflexions generades a partir del plantejament de pautes educatives proposades per l'Enganxa't, totes les famílies que hi estiguin interessades poden participar en la xerrada en línia sobre "Pantalles en Família", que tindrà lloc el pròxim dia 28 de maig a les 17 h de la tarda. Aquesta xerrada està pensada per promoure els bons usos i prevenir els riscos de l'ús de les pantalles a cas, aportant noves estratègies i recursos educatius complementaris als oferts a través de les infografies.

La sessió anirà a càrrec d'Enric Marcos i Gerard Vergés, psicòlegs especialitzats en conductes addictives de l'entitat PDS, i també hi participaran Meritxell Pomés coordinadora dels Serveis d'Intervenció Socioeducativa de l'Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i Josep Mª Mora, coordinador del Servei Educatiu de l'Alt Empordà, creadors d'aquesta iniciativa.