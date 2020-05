La Jonquera reobre el mercat setmanal amb productes d'alimentació

Un cop activada la fase 1 del desconfinament a tota la Regió Sanitària de Girona, la Jonquera tornarà a obrir el mercat setmanal dels diumenges, que havia quedat temporalment suspès en compliment de les mesures decretades pel govern espanyol amb l'estat d'alarma. Així doncs, a partir del proper diumenge 24 de maig el mercat recuperarà la seva activitat, tot i que de moment ho farà només amb parades de productes alimentaris. L'horari d'obertura serà de 9 a 14 hores.

A fi de preservar la seguretat de tothom (tant paradistes com compradors), des de l'Ajuntament s'han fixat un seguit de normes de funcionament que hauran de ser complides per tothom.

L'accés i sortida del mercat es farà per dos punts habilitats i degudament senyalitzats; no estarà permès accedir-hi per cap altre lloc

L'aforament màxim permès a l'interior serà de 50 persones. S'habilitaran controls als dos accessos al recinte

L'ús de les mascaretes serà obligatori i caldrà portar-les de casa (no se'n subministraran in situ)

Caldrà desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en el moment d'entrar al mercat (hi haurà gels de desinfecció a disposició de tothom a les dues entrades del recinte)

I serà obligatori respectar en tot moment la distància de seguretat de dos metres entre paradistes i clients, així com complir amb les mesures de seguretat que estableixi cada venedor