Disminueixen els ingressos per coronavirus, els pacients en estat greu i els sanitaris infectats a comarques gironines

Els ingressos per coronavirus als hospitals de les comarques gironines van a la baixa. Aquest dijous hi ha 163 hospitalitzats per covid-19 arreu de la Regió Sanitària, tretze menys que ahir. En paral·lel, també disminueixen els pacients que es troben en estat greu. Després del repunt que es va registrar ahir per primer cop en vint dies, actualment hi ha disset malalts greus als hospitals de la demarcació (dos menys que aquest dimecres). D'altra banda, Salut també ha donat a conèixer que actualment hi ha 45 sanitaris que han donat positiu a les proves de coronavirus; i que, per tant, s'ha confirmat que tenen la infecció. Aquí, les dades també són bones, perquè en representen quatre menys que ahir.

Després que ahir es trenqués la tendència a la baixa, i per primer cop des del 29 d'abril augmentessin els pacients de gravetat en hospitals de la demarcació, aquest dijous s'ha tornat a registrar un descens. En concret, arreu de la Regió Sanitària de Girona hi ha a hores d'ara disset pacients que es troben en estat greu (dos menys que ahir).

D'altra banda, han continuat baixant els ingressos per la covid-19 als hospitals. Això, després que aquest dimarts es detectés un repunt, i el nombre de pacients afectats per la pandèmia arribés als 182. Segons les dades de salut, ahir la xifra d'ingressats va baixar a 176. I avui, s'ha detectat un nou descens. En concret, de tretze pacients.

És a dir, que actualment hi ha 163 ingressats per la covid-19 als diferents hospitals. Des de diumenge, als diferents hospitals de la demarcació hi ha menys de 200 pacients amb coronavirus. El dia amb més ingressos a les comarques gironines des de l'arribada de la pandèmia va ser el 5 d'abril, amb 654.



Baixen els sanitaris

Les dades d'aquest dijous també reflecteixen una altra disminució: el del nombre de professionals sanitaris contagiats. Després del repunt que es va registrar ahir, en què els sanitaris contagiats van incrementar-se fins als 49 -dimarts, n'eren 33- avui s'ha tornat a registrar un descens.

Segons les dades de Salut, a hores d'ara hi ha 45 professionals que s'ha confirmat que tenen la infecció. El pic en el nombre de sanitaris contagiats va ser el 9 d'abril, amb 548 professionals afectats.