Castelló obre dilluns les preinscripcions al Pla de Transició al Treball

El proper dilluns 25 de maig, i fins al dia 5 de juny, s'obre el període de preinscripcions al Pla de Transició al Treball (PTT) de Castelló d'Empúries, un programa impulsat pel Departament d'Educació i l'Ajuntament.

El PTT s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació, i que en el moment d'iniciar el programa no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació.

El perfil és d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic, i la durada és d'un curs acadèmic. De les 1.000 hores de formació, 180 h es realitzen a un centre de treball.

L'alumnat inscrit al programa rep assessorament, orientació formativa i laboral individualitzada, alhora de formació per iniciar-se en una professió i fer un primer contacte amb el món laboral.

Una vegada finalitzat el curs l'alumnat que ho superi obté una certificació de la formació rebuda. També es facilita la realització de les Proves d'Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i l'accés a un Centre de Formació d'Adults per treure's el Graduat en Secundària.

Tota la informació en el Blog del PTT. Al blog hi trobaràs informació de com fer el tràmit i també opinions dels alumnes, les activitats del curs, fotografies, etc. Si necessites més informació pots escriure un correu electrònic al mail del PTT b7960042@xtec.cat, o trucar al telèfon 972 45 68 17, en horari de 9 a 13 h de dilluns a divendres.