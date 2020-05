Consol Cantenys: «L'entorn de l'estació de l'AVE ha de ser un dels indrets de transformació de Vilafant»

Nascuda a Figueres (1962), Consol Cantenys i Arbolí és filla d'Albanyà i veïna de Vilafant. Va ser escollida alcaldessa el desembre del 2009. En aquesta entrevista, repassa les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid-19 i com l'estan afrontant al seu municipi.

Quins efectes ha tingut el coronavirus a l'Ajuntament de Vilafant? L'ha afectat a vostè?

A escala personal, tota la família estem bé de salut. Aquest és un tema molt important per a tot el poble, que tothom estigui bé. A l'equip de govern, ens ha afectat el confinament com a tothom. És una situació estranya i, com a moltes famílies, dins l'àmbit laboral, hi ha situacions complicades. A l'Ajuntament, ens hem hagut d'adaptar a la situació i hem organitzat torns de treball que s'alterna el teletreball amb el treball presencial i hem intensificat la neteja i desinfecció d'aquells llocs més concorreguts del poble.

Els ha comportat algun trasbals, tota aquesta situació?

Més que res, és una situació amb molta incertesa i hem atès les necessitats que han anat sortint d'atenció a les persones més vulnerables, amb coordinació amb els Serveis Socials i el centre d'atenció primària (CAP). L'associació de voluntaris de Protecció Civil està fent molt bona feina, que ens ajuda molt. Hem reforçat l'atenció telefònica per derivar les demandes via telemàtica. També hem adoptat totes les mesures de prevenció als treballadors que estan als serveis bàsics i estem preparant els diferents serveis per quan es pugui fer atenció presencial. Com a molts municipis, s'han anul·lat actes, com la Fira del Conill o la Festa de la Gent Gran.

Temen que l'etapa de desconfinament pugui trigar a arribar?

Suposo que serà de forma lenta i amb moltes precaucions. Ara, estem pendents de veure com podem gestionar el Casal d'estiu i si podrem obrir la piscina. Al pavelló, també treballem per poder obrir quan estiguem en la fase 2.

Els han fet arribar propostes, els veïns, per aquesta nova temporada estiuenca?

De moment, tothom està pendent de com evoluciona el desconfinament i el que sí que tenim són preguntes de si hi haurà Casal o de si farem la Festa Major o si obrirem la piscina. Suposo que, quan hi hagi més coses clares, potser tindrem propostes interessants i innovadores. Aquesta crisi sanitària estimula la imaginació de la gent, i això és un aspecte molt interessant en els pobles.

Quin projecte gran tenien marcat per a aquest any 2020?

Aquest any, teníem molts projectes en el Pressupost municipal, però amb tota seguretat s'haurà de modificar el pressupost i atendre les necessitats derivades de la Covid-19. Teníem pressupostada una intervenció important a Palol Sabaldòria, que estava finançat per un Feder i 1,5% cultural. Segurament, però, serà impossible poder-lo executar, perquè, en aquests moments, estan tots els tràmits administratius aturats. També, teníem projectes d'energies renovables i instal·lació de plaques solars en edificis municipals i la urbanització i els serveis al nou institut. Tots aquests projectes estan avançats en el marc dels projectes. A veure si podrem fer les obres aquest any. El que sí que és clar és que, en el pressupost d'aquest any, haurem de poder fer front a les necessitats de la crisi, tant pel que respecta a temes socials com econòmics.

Com es preveu la intervenció a Palol?

Consisteix a acabar la masia per poder-la obrir al públic. És una obra important i la darrera fase de la seva rehabilitació.

Pel que fa als serveis del nou institut...

Es tracta de dotar de tots els serveis el solar del nou institut, juntament amb un carril bici que dona continuïtat a la xarxa, que ja tenim fins a les Forques. Aquest projecte està previst que es pugui aprovar properament.

Què representa per al municipi vilafantenc disposar d'aquest centre de Secundària?

És molt necessari. L'institut fa onze anys que existeix de forma provisional amb barracons i ja fa temps que estan al límit de la seva capacitat i amb unes condicions difícils. Necessiten poder disposar de tots els serveis educatius necessaris i, com a institut de referència a la zona, poder complementar l'oferta tant de batxillerat com de cicles formatius. Per al nostre poble, amb tres nuclis de població molt diferents i tan propers a Figueres, l'institut és un centre d'identitat imprescindible que tots ens el mirem com a punt de cohesió i un referent d'identitat local.

Promouran actuacions entorn de l'estació de l'AVE per dinamitzar aquell nucli?

Som en el procés d'aprovació del nou POUM i un dels indrets més centrals de transformació de Vilafant és l'entorn de l'estació de l'AVE. Hem de continuar treballant en aquest espai que ens dona l'oportunitat de situar un centre neuràlgic per al nostre municipi, però, també, per a la ciutat de Figueres i l'Alt Empordà.

Com li agradaria resoldre aquest mandat?

Amb la tranquil·litat d'haver fet tot el que estava a les meves mans perquè Vilafant sigui un municipi de referència a l'àrea urbana de Figueres i que els veïns i les veïnes del municipi vilafantenc visquin millor que abans de començar el mandat. M'agradaria, també, poder garantir una oferta d'habitatge assequible al municipi de Vilafant.