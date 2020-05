Veïns de Figueres es queixen dels petards per foragitar els coloms de les masies veïnes.

Les queixes dels veïns de les zones del Turó Baix i del barri del Culubret de Figueres pels sorolls dels petards llençats des de les masies de la rodalia van arribar a l'últim ple de l'Ajuntament de Figueres.

En l'apartat de precs i preguntes, el regidor de Junts per Figueres, Miquel Fernández, va donar a conèixer que els veïns de la perifèria de Figueres es queixaven del soroll dels petards usats per foragitar els coloms d'un mas de Vilafant. Va explicar que ell mateix havia parlat amb els propietaris del mas i li havien posat sobre la taula l'existència d'una plaga de coloms i la possibilitat que els coloms provoquin una crisi sanitària. Fernández va preguntar per si l'Ajuntament de Figueres s'havia posat en contacte amb el de Vilafant per tractar de manera conjunta el problema.

«Sí», va respondre l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó (ERC). Va precisar que havia parlat amb la propietària del mas i que aquesta li havia explicat que els petards es fan servir per «defugir la plaga de coloms». Segons ella, la propietària està preocupada per preservar la seva explotació ramadera. Va explicar que el tema es treballa des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Figueres i que fan gestions amb l'Ajuntament de Vilafant. Lladó va posar sobre la taula el fet que Figueres té una quantitat important de coloms. Va apuntar que el confinament pot haver propiciat que els coloms es desplacin fora de la ciutat per buscar menjar.

Els problemes amb els coloms de Figueres no són nous. L'any passat els ramaders del Far, Vialfant i, fins i tot, de Masarac es van queixar que els coloms se'ls menjaven el pinso de les menjadores dels animals i el que era pitjor encara embrutien el pinso amb excrements i provocaven problemes intestinals a les vaques. Els ajuntaments dels pobles van arribar a enviar requeriments als propietaris d'edificis abandonats on els coloms havien fet nius. Llavors, una entitat animalista va proposar que es controlés la població de coloms amb pinsos anticonceptius, un mètode utilitzat en altres ciutats.