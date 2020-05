El mapa d'accions solidàries de l'Alt Empordà ja recull més de 180 iniciatives

L'Equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha elaborat un mapa amb les accions solidàries que han sorgit als municipis de la comarca davant la situació d'emergència provocada per la Covid-19. El recurs es va posar en marxa amb l'inici de l'estat d'alarma i s'actualitza amb les dades que proporcionen les administracions, entitats i ciutadania. Amb aquestes dades, l'àrea de Benestar Social pot resoldre de manera directa les mancances amb les quals es troben els seus usuaris i dimensionar millor les necessitats socials a cada municipi per tal de donar resposta a les necessitats de la població més vulnerable davant l'emergència creada per la Covid-19.

En total s'han identificat més de 180 iniciatives arreu de l'Alt Empordà, impulsades per diferents agents: ajuntaments, entitats, ciutadania i consell comarcal. Les accions són diverses i es poden cercar per diferents categories però totes elles tenen un objectiu compartit: facilitar la cura dels veïns i veïnes i garantir el seu benestar.

Aquest mapa d'accions solidàries posa en relleu la mobilització dels habitants de la comarca. El recurs es pot consultar en línia i s'actualitza permanentment. Qualsevol administració, entitat o persona que trobi a faltar una acció la pot comunicar al correu electrònic inclusio@altemporda.cat per incorporar-la.

Aquest mapa forma part del projecte Solivid?, impulsat per l'Institut de Govern i Polítiques Públiques-UAB, l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i el grup de recerca Energia, territori i societat de la UAB, mitjançant el qual s'han posat en relació observatoris i equips de recerca, entitats i persones d'arreu del món per crear un mapa col·laboratiu i un banc de recursos en línia sobre les iniciatives solidàries davant la crisi de la Covid-19.