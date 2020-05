L'Ajuntament de Figueres ajuda els escolars de famílies vulnerables

L'àrea d'educació i l'àrea de Serveis comunitaris de l'Ajuntament de Figueres treballen conjuntament per tal que "cap família vulnerable de Figueres es quedi enrere en el seguiment del curs escolar i les preinscripcions per al proper curs".

L'àrea de serveis comunitaris de l'Ajuntament de Figueres ha dut a terme, a través de l'associació Vincle (servei de mediació comunitari i servei de suport a famílies) i la Fundació Pere Closa (servei de promoció escolar) el repartiment de material escolar en format paper a les famílies que no disposen dels recursos necessaris per al seguiment del curs escolar des de casa.

Aquest repartiment l'han dut a terme 5 tècniques socials del Pla de desenvolupament comunitari de l'Ajuntament de Figueres que també estan donant suport a les famílies en el procés de preinscripcions escolars pel proper curs.

Es treballa conjuntament amb l'escola Josep Pous i Pagès, amb els serveis educatius i amb l'institut Alexandre Deulofeu per tal de fer un seguiment i suport als menors i les famílies en el seguiment escolar malgrat el confinament.

En primer lloc, s'ha fet el repartiment del dossiers escolars de l'escola Josep Pous i Pagès, material que ha preparat el centre educatiu, a un total de 32 famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

Per altra banda, també s'ha fet el repartiment dels dossiers de l'institut Alexandre Deulofeu, material que ha facilitat L'àrea d'educació de l'Ajuntament de Figueres, a un total de 16 joves, 12 que cursen 1er de la ESO i 4 joves que cursen 2on de la ESO, i que també es troben en situació de vulnerabilitat.



Preinscripcions escolars

També, des del servei de suport a famílies conjuntament amb el promotor escolar, l'EAP i l'escola Josep Pous i Pagès, es dona un suport a les 24 famílies de 6è de primària de l'escola amb el tràmit telemàtic de les preinscripcions per al curs vinent, on es realitza la recollida de la documentació necessària de cada família, i es va a domicili per signar la sol·licitud impresa per poder-la acabar de tramitar als diferents instituts de la ciutat de Figueres.

Els serveis comunitaris s'han posat a disposició de l'àrea d'educació per al suport a totes les famílies de Figueres que es detectin amb aquesta necessitat. L'objectiu de l'Ajuntament és "que cap família de Figueres es quedi enrere, ja sigui per manca de dispositius informàtics, connexió a internet o per situacions d'analfabetisme tecnològic. Des de l'entrada de l'estat d'alarma i el confinament s'ha treballat en coordinació amb els centres educatius per tal que les famílies vulnerables de Figueres puguin rebre l'atenció que necessiten i així compensar les mancances que puguin tenir per tal que cap alumne de Figueres es quedi enrere".



Material escolar fungible

En aquest sentit l'Àrea d'educació de l'Ajuntament de Figueres ha preparat lots de material escolar fungible per a més de 60 famílies en situació vulnerable. Aquesta setmana s'ha començat a fer el repartiment d'aquest material a les 32 famílies de la zona oest de Figueres derivades per l'escola Josep Pous i Pagès, i que abarca un total de 52 infants Els propers dies també es farà el repartiment a aquelles famílies amb situació de vulnerabilitat i als infants que ho necessitin a la resta de la ciutat de Figueres.