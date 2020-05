L'aigua i la sorra no són un risc, la manca de distància social, sí

Ara per ara, no s'ha demostrat que el SARS-CoV-2 pugui sobreviure al mar. L'efecte de dilució i la presència de sal són factors que probablement contribueixen a una disminució o inactivació de la càrrega viral igual com succeeix amb virus similars, segons l'informe del Ministeri de Ciència i Informació i el Consell Superior d'Investigacions Científiques.

Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut asse­nyala que el risc a causa de la Covid-19 es relaciona més amb la manca de distància social i menys amb virus a l'aigua. Si l'aigua de la zona de bany és «excel·lent» o «bona» el risc seria menor. Així doncs, l'obertura de les platges es basaria en els informes de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la qualitat de l'aigua de bany per permetre, o no, gaudir de les platges. Aquest baròmetre podria posar en risc la platja del Rec de l'Escala, que en diverses ocasions no havia pogut obtenir la qualitat d'excel·lent.

L'informe del Ministeri també indica que la supervivència del SARS-CoV-2 en aigua de rius, llacs i aigua no tractada és superior en comparació amb les piscines i l'aigua salada i, per tant, es desaconsella el bany en espais de gorgues i rius com la Muga.

Un dels altres factors que podria preocupar és la supervivència del virus a la sorra. De moment, no hi ha estudis que ho avalin, i segons el Ministeri, l'acció conjunta de la sal de l'aigua de mar, la radiació ultraviolada solar i l'alta temperatura que pot assolir la sorra, són favorables per a la inactivació del coronavirus. El que no recomanen a les brigades és que utilitzin els desinfectants habituals que apliquen a la via pública.