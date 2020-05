L'ACA fixa una reserva de 33 hm3 d'aigua del pantà de Darnius Boadella per cobrir les demandes d'abril a setembre

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha fixat una reserva d'aigua de més de 33 hectòmetres cúbics de l'embassament de Darnius Boadella, amb l'objectiu de garantir totes les demandes per al període comprès entre abril i setembre. En la comissió de desembassament duta a terme aquest dimarts per via telemàtica, han acordat una reserva de 27,3 hm3 d'aigua per a les necessitats de reg de la zona i més de 6 hm3 per a les demandes domèstiques. També han establert el cabal ecològic del riu per als pròxims mesos que oscil·larà entre els 173 i els 259 litres per segon.

Segons informen en un comunicat, tot i el compliment dels cabals fixats en l'actual pla de gestió, s'incrementarà el cabal de sortida de la presa fins als 360 litres per segon si es detecta l'assecament d'algun tram del riu Muga i sempre que l'embassament tingui un volum de reserves superior als 40 hm3 (66%).

Actualment l'embassament de Darnius Boadella està al 94,6% de la seva capacitat, amb prop de 58 hm3.