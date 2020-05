La Federació d'Hostaleria, «decebuda i indignada» amb la Inspecció de Treball

La Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona expressa, en un comunicat que acaba de fer públic, el seu "malestar i indignació", en relació a les inspeccions de treball que des del proppassat dilluns 18 de maig, els treballadors de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que depenen del Ministeri de Treball i Economia Social, estan duent a terme sobre les empreses d'hostaleria de les comarques de la Garrotxa i del Baix Empordà, tot augurant que s'ampliïn a la resta de la província. Les inspeccions tenen la finalitat de comprovar la bona praxis dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).



Segons la Federació, es tracta "d'un total despropòsit en una setmana quan tot just alguns establiments d'hostaleria han reprès la seva activitat amb l'inici el 18 de maig de la fase 1 del Pla de Transició cap a una nova normalitat, després de dos mesos d'aturada general i pèrdua econòmica de les empreses dels sectors turístic i de l'hostaleria, a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. Aquesta praxis de la Inspecció de Treball és la mostra que els funcionaris de l'Administració del Govern Espanyol desconeixen la realitat del teixit empresarial del territori, desmereixent la situació de dificultat que viuen els professionals i les petites i mitjanes empreses gironines".



La Federació tampoc entén que "les inspeccions es duguessin a terme el primer dia d'inici de la fase 1, quan l'empresariat va saber que podia reprendre la seva activitat dos dies abans, essent dissabte i un dia festiu, quan les administracions i les gestories estan tancades i no hi ha marge per poder comunicar cap canvi. Una incongruència que mostra una vegada més que l'Administració espanyola desconeix la realitat del funcionament del país".



L'organització empresarial considera que "en un moment en què a la província de Girona s'han aprovat 11.000 ERTOS que afecten a 69.000 treballadors, dels quals a dia d'avui encara no han cobrat aproximadament un 40% d'aquests -segons fonts dels sindicats- a causa de la mala gestió de l'Administració, és incomprensible que es fiscalitzi a les empreses d'aquesta forma quan la pròpia Administració és la que no està fent la seva feina".



En aquest sentit, el President de la Federació, Antoni Escudero, destaca "que els empresaris per ajudar els seus treballadors que de moment no han cobrat cap prestació els estan avançant diners perquè puguin viure i mantenir les seves famílies".



La Federació exigeix al Ministeri i la Inspecció de Treball que "aturin les inspeccions i que deixin treballar tranquil·lament als empresaris dels sectors turístic i de l'hostaleria, que amb les seves activitats no oblidem que representen el 20% del PIB de les comarques gironines".