Basel Junaidi: «No anem a fer caixa, i els consistoris no haurien de tenir aquest objectiu»

Les platges no serien el mateix sense els xiringuitos. El president de l'associació, recentment constituïda, explica com estan treballant per poder obrir aquest estiu. La voluntat, diu, no és fer diners, sinó mantenir un servei.

A partir de quina fase poden obrir els xiringuitos?

A la fase 3. A part d'esperar a aquesta desescalada, necessitarem entre 10 i 15 dies per instal·lar l'estructura i preparar-ho tot. Una altra cosa és que algun ajuntament faci els ulls grossos i permeti fer-ho abans. Sent molt positius, ens situem a Sant Joan.

Seria fàcil pensar que els xiringuitos són com els bars i restaurants.

Nosaltres no tenim llicència de bar/restaurant i és el que reclamem des de l'associació. Ara, segons la normativa, som una guingueta expenedora de begudes i gelats. No tenen en compte que també donem molts altres serveis, som un punt de trobada i de socors.

Haureu d'aplicar les mateixes mesures que la resta d'establiments tot i no ser considerats bar ni restaurant?

Fa 20 dies que treballem en tot un seguit de mesures sanitàries. Som 140 socis i tenim una comissió sanitària que prepara un protocol que complementarem amb les mesures de l'Estat.

Ens pot avançar alguna d'aquestes mesures?

A la nostra tipologia de negoci, ens ve gent de tots costats. Una cosa que s'ha de fer, tant sí com no, és fer un perímetre perquè la gent entri i surti per on diem nosaltres. També estem pensant a fer control de temperatura. Penseu que tindrem molt poca ocupació, passarem de 22 taules a 10, per exemple. Hem de garantir als treballadors, a les nostres famílies i a la resta de clients que és un ambient segur, i és el que ens interessa.

Val la pena obrir aquest estiu?

Tenim la temporada perduda. Obrim pels treballadors fixos discontinus, per cotitzar, i perquè després de 3 o 4 mesos de confinament la gent té l'ansietat a límits molt alts i necessita asseure's en una terrassa i desconnectar. Som la gent que ha de donar aquest servei. No anem a fer caixa, i els consistoris tampoc haurien de tenir aquest objectiu aquest estiu.



Què vol dir?

Estem treballant perquè els ajuntaments requalifiquin el cànon. De 140 socis, hi ha uns 120 ajuntaments, i cadascú té una manera de fer les coses. Uns tenen més predisposició que d'altres i altres que esperen veure què fa el del costat. Culpen a costes, i no és cert. Dos van a costes i vuit van a l'ajuntament. Són ells que han de rebaixar el cànon. Ara per ara, un de cada quatre xiringuitos no obrirà aquest any.