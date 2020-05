Palau-saverdera instal·la wifi gratuïta als carrers, dins un pla de la Unió Europea

L'Ajuntament de Palau-saverdera s'ha adherit a un projecte liderat i finançat per la Unió Europea, que té com a objectiu facilitar la connexió a internet de banda ampla a les persones residents en aquest territori. El consistori s'hi va adherir el maig de l'any passat i el projecte, que ha executat l'empresa Wifiboo, de la Corporació Megatel SL, es troba, ara, en fase de proves, pendent de validació per part de la Comissió Europea.

S'han col·locat punts d'accés en els carrers i espais públics del poble de més concurrència de gent, com són per exemple la piscina municipal, el camp de futbol, el parc infantil mas Bohera (entrada de l'escola), els jardins i el pàrquing de l'Ajuntament, la zona del Centre Cívic, la Font Mallola, la Biblioteca, i la Torre del rellotge/plaça Major.

A més, s'està treballant per instal·lar un últim punt de connexió, inicialment previst a la plaça Diputació. Tots els punts d'accés ofereixen un ample de banda de 30 MBps, tal com exigeix l'organisme supervisor. L'actuació ha tingut un cost de 15.000 euros, finançat íntegrament per la Unió Europea.