Els pagesos de Borrassà han de llaurar els camps de colza per evitar les xinxes

El darrer ple de l'Ajuntament de Borrassà va acordar la ratificació del decret d'alcaldia que obliga a llaurar els camps on es conrea colza en un termini màxim de 48 hores, des de la seva collita, per assegurar que s'enterren totalment les restes de la collita. La mesura és per evitar que es torni a produir una proliferació de xinxes que provenen d'aquests cultius. L'obligació municipal és per als camps que es troben a una distància de menys de 500 metres dels nuclis urbans de Borrassà, Creixell i Vilamorell. En cas que sigui impossible llaurar el camp, caldrà aplicar productes insecticides autoritzats en el mateix termini de 48 hores.

En el segon ple realitzat a través de mitjans telemàtics, l'Ajuntament de Borrassà va ratificar, també, el decret d'alcaldia de concessió dels primers ajuts, que ja s'han pagat, a persones del poble afectades per un ERTO (expedient regulador temporal d'ocupació) a causa de la Covid-19 i a autònoms, que han demanat la subvenció municipal extraordinària aprovada amb motiu de la pandèmia. I, per poder concedir l'ajuda, ha sol·licitat completar la documentació que manca, segons els requisits establerts, als demandants que l'han presentat de forma incompleta.

Així mateix, es va acordar afegir a les bases dels ajuts que és vàlida la presentació de qualsevol document oficial, que acrediti la inclusió en un ERTO, si hi ha impossibilitat de disposar del certificat del Sepe.

L'alcalde, Ferran Roquer, va donar compte al plenari de la liquidació de l'any 2019 amb un superàvit de 165.007,61 euros i va ratificar el decret d'aprovació de la liquidació pressupostària del 2019, i va validar destinar 22.619,31 euros, d'aquest romanent, a les despeses derivades de la Covid-19 per fer les adaptacions necessàries en l'àmbit municipal amb l'objectiu d'evitar contagis i propagació de coronavirus.