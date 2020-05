L'OMAC de Figueres reobre demà amb atenció presencial amb cita prèvia

L'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) de Figueres reobre demà amb atenció presencial amb cita prèvia. Els ciutadans que vulguin realitzar alguna gestió han de demanar cita prèvia a cites.figueres.org a partir d'avui. Per motius de seguretat només s'atendrà amb cita prèvia, sense cap mena d'excepció. S'han instal·lat mampares per atendre de forma segura a la ciutadania, s'ha elaborat un recorregut segur i és obligatori l'ús de mascareta.

Des de l'OMAC es recorda que hi ha tràmits que es poden fer telemàticament, com els certificats d'empadronament, que es poden demanar per correu electrònic a estadistica@figueres.org (adjuntant el DNI escanejat) i també la presentació de sol·licituds i instàncies a l'Ajuntament, a través del portal telemàtic figueres.cat/tramits – Tramitació en línia E-TRAM (amb certificat digital).