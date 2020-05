L'Ajuntament de Figueres adapta els equipaments municipals per oferir serveis presencials amb seguretat

L'Ajuntament de Figueres està adaptant els equipaments municipals per oferir serveis presencials amb seguretat quan aquests es vagin obrint a la ciutadania. El primer espai on s'han instal·lat mampares protectores de seguretat per garantir totes les mesures, tant per al personal com per a la ciutadania, ha estat l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC), que s'obre demà amb cita prèvia. A banda, s'ha fet un recorregut segur a l'interior i és obligatori l'ús de mascareta.

També s'instal·laran mampares als altres equipaments municipals (biblioteca, Serveis Socials...) per tal que s'obrin amb totes les garanties i amb l'objectiu d'evitar la propagació de la COVID-19.