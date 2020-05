Educació confirma el nou institut de Peralada i l'institut escola de Cadaqués

El curs 2020-2021 hi haurà nous instituts arreu del territori per donar resposta a l'increment de població escolar a l'etapa de secundària. Un increment d'instituts ja sigui amb centres de nova creació, a partir del desglossament de centres o amb nous instituts escola. Entre les novetats, tal com ja va avançar emporda.info setmanes enrere, hi ha haurà el nou institut de Peralada, sobre el qual ja es coneix fins i tot la direcció, i l'institut escola de Cadaqués. Aquest darrer és el resultat de la fusió dels dos centres existents a la població.



Instituts de nova creació a Catalunya

Pel que fa als instituts de nova creació -és a dir, que el curs passat no existien- el curs que ve n'hi haurà 5 de nous a nivell de Catalunya, 2 dels quals estaran als serveis territorials de Girona: l'Institut Nou Palafrugell (Palafrugell), i l'Institut de Peralada (Peralada).



L'Institut de Peralada neix per descongestionar la demanda de secundària de Figueres i possibilitar alhora l'ampliació de l'oferta de cicles formatius a l'Institut Cendrassos de Figueres de cara al curs 2021-2022. Al seu torn, l'Institut Nou Palafrugell suposarà el tercer institut del municipi, també molt necessari per donar resposta a la demanda educativa de Palafrugell.



Els altres 3 centres de nova creació arreu de Catalunya són l'Institut Professional de Turisme Eqüestre del Maresme (Santa Susanna), l'Institut Vilafranca 2 (Vilafranca del Penedès), i l'Institut Vapor del Fil (Barcelona), També es crea, fruit d'una fusió entre dues escoles, un nou centre d'educació infantil i primària, l'Escola Voltregà.



En formació professional, hi haurà 3 centres que es desglossaran dels instituts on formaven part i ara seran específics d'ensenyaments d'FP: l'Institut de l'Esport de Barcelona, l'Institut-Centre d'Esports de Muntanya del Pallars (La Pobla de Segur) i l'Institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals de Catalunya (Sant Carles de la Ràpita).



S'incrementen els instituts escola

En la línia iniciada els dos darrers anys, el proper curs escolar s'incrementa el nombre d'instituts escola arreu de Catalunya. Així, el 2019-2020 hi haurà 29 instituts escola nous, amb l'objectiu d'afavorir la continuïtat formativa i pedagògica.



A Girona, n'hi haurà 4 de nous: Institut Escola Mare de Déu de Núria / Joan Triadú (Ribes de Freser); Institut Escola Caritat Serinyana/Cap de Creus (Cadaqués) –tots dos per fusió-; Institut Escola Vilaromà (Palamós); i Institut Escola Greda (Olot). Aquest darrer centre s'ubica en l'actual Escola-Llar Lluís Maria Mestres d'Olot. Serà el quart institut escola del municipi i farà el 1r d'ESO amb els seus alumnes i amb els provinents de l'Escola de Sant Juan les Fonts i de Sant Jaume de Llierca.



Els instituts escola permeten recollir en un sol centre tota l'escolarització, dels 3 als 16 anys, fet que facilita la unitat pedagògica entre etapes, facilita el pas de la primària a l'ESO i millora la convivència de l'alumnat, entre d'altres aspectes. A l'Alt Empordà ja funciona des del curs passat l'institut escola El Bruel de Castelló d'Empúries i Empuriabrava.



Nova oferta d'ensenyaments postobligatoris

Com a novetat pel que fa als ensenyaments postobligatoris, el Departament d'Educació implantarà un nou centre que impartirà la doble titulació de Batxibac a Girona. L'Institut Puig Cargol de Calonge i Sant Antoni afegirà aquesta nova oferta que permetrà reforçar l'aprenentatge del francès en una zona turística molt propera a la frontera amb França.



En formació professional hi ha com a novetat:

Cicle formatiu de grau superior de Màrqueting i publicitat a l'Institut Santa Eugènia (Girona).

Cicle formatiu de grau superior de Gestió d'allotjaments turístics a l'Institut Baix Empordà (Palafrugell).

Cicle formatiu de grau superior de Condicionament Físic a l'Institut Pere Alsius (Banyoles).

En ensenyaments esportius, s'implanta el cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic esportiu en piragüisme en aigües tranquil·les a l'Institut Illa de Rodes (Roses).



D'altra banda, també s'implanten dos nous Programes de formació i inserció: d'Auxiliar de pastisseria i forneria a l'Institut Vescomptat de Cabrera (Hostalric); i d'Auxiliar de construcció a Girona.



Pel que fa a l'increment d'oferta als cicles ja existents, de cara al proper curs s'augmenten els grups als següents cicles:



Cicle formatiu de grau superior d'Anatomia Patològica a l'Institut Narcís Xifra (Girona).

Cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma a l'Institut Bosc de la Coma (Olot).

Incorporació de centres a la xarxa pública

Per al curs 2020-2021 destaca la incorporació de 3 nous centres a la xarxa pública d'educació a Catalunya: l'Institut La Vall de Tenes (Santa Eulàlia de Ronçana). Els altres dos són l'Institut escola Eixample (Barcelona) i l'Escola Ateneu Igualadí (Igualada).

El canvi de titularitat d'escoles concertades a públiques ha estat possible per l'aprovació del Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. L'objectiu és enfortir el sistema educatiu activant els processos d'integració a la xarxa pública de centres que són de titularitat d'ens locals i privats.