Els cinc pobles de la Garriga d'Empordà volen recuperar l'ofici de marger

El paratge de la Garriga d'Empordà, que aplega els municipis d'Avinyonet de Puigventós, Biure, Llers, Pont de Molins i Vilanant, es prepara per començar a desenvolupar un projecte aquesta tardor. «Esperem que ens donin resposta de la resolució i que sigui afirmativa per començar a treballar-hi», explica l'alcaldessa d'Avinyonet de Puigventós, Júlia Gil, que afegeix que «l'entitat beneficiària del projecte serà el Consell Comarcal, ja que la zona no compta amb cap ens de gestió directa».

Tot el treball es portarà a terme conjuntament amb els cinc ajuntaments de la zona implicats, mentre que la Universitat de Girona i Adrinoc seran entitats participants no beneficiàries d'aquesta operació. «Entre totes aquestes entitats, es treballarà en xarxa per tal d'aconseguir un projecte global de territori», manifesta Júlia Gil.

Els objectius d'aquest projecte són valorar el patrimoni de la pedra seca com a recurs turístic sostenible, professionalitzar l'ofici de marger tot recuperant l'ofici com a nou nínxol professional, així com implicar i sensibilitzar la població local en la revalorització d'aquest patrimoni.

El pla de gestió de la Garriga és vigent des del 2005. El seu relleu és suau, ondulat i de poc pendent, l'alçada màxima del qual supera lleugerament els 200 metres. La seva superfície aproximada és de 1.245 hectàrees.

Es tracta d'un paratge típicament mediterrani amb un excepcional patrimoni d'arquitectura de pedra seca que inclou feixes, parets, recs i barraques, construït i utilitzat pels habitants de la zona d'antuvi, però que ha arribat als nostres dies força abandonat i que requereix un esforç per conservar-lo i recuperar-lo.

Implicar-hi les escoles

Un altre dels objectius dels ajuntaments implicats en aquest projecte és la sensibilització de la població local, de manera que les escoles també treballin al seu ritme per conèixer millor el territori que els envolta. Per això, es parla de l'apadrinament de les barraques que hi ha dispersades al llarg del paratge de la Garriga.

Amb la idea d'implicar els nens i les nenes dels centres escolars en el projecte de la Garriga d'Empordà, es vol englobar el «paisatge característic i el valor d'identitat», segons manifesta l'alcaldessa d'Avinyonet de Puigventós.