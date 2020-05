A Figueres baixa la taxa de criminalitat un 6,1% però pugen els furts

Per segon trimestre consecutiu, la taxa de criminalitat a Figueres disminueix. Segons les dades fetes públiques al portal d'estadística del Ministeri de l'Interior, a Figueres, de gener a març d'enguany s'han produït un 6,1% menys de fets delictius que en el mateix període del 2019. En xifres absolutes, s'ha passat dels 700 als 657. Els únics delictes que augmenten són els furts, que pugen un 9,2%; i la sostracció de vehicles, que registra un més que l'any passat. També hi ha el registre d'un homicidi amb grau de temptativa, quan en el mateix període de 2019 no se'n va registrar cap.

La situació de l'estat d'alarma i el confinament des del 15 de març pot condicionar aquestes xifres en comparació amb les de l'any passat, però per al regidor de Seguretat i vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, aquesta afectació «és relativa», ja que «en altres municipis de la demarcació han augmentat els delictes». El descens més significatiu és d'un 37,5% dels robatoris amb violència i intimidació; un 33,5% dels delictes de tràfic de drogues; un 28,6% dels robatoris amb força a domicilis; i un 25% els delictes contra la llibertat i identitat sexual. En aquest cas, no s'ha registrat cap agressió sexual amb penetració, però els classificats com «altres delictes contra la llibertat i identitat sexual» es mantenen en tres casos.

L'Ajuntament considera que aquestes dades són «positives» i que «indiquen que avancem en la direcció que toca». Tot i això, el regidor Casellas es mostra prudent i assegura que «no podem abaixar la guàrdia i hem de treballar encara més per disminuir les xifres de criminalitat».

En aquest sentit, des del consistori recorden la contractació pendent de set agents de la Guàrdia Urbana que volen incorporar a la plantilla «abans de l'estiu». Els processos de selecció de personal públic han quedat aturats per la situació de la Covid-19, però el govern indica que «es procedirà quan s'aixequi l'estat d'alarma».