Roses elabora una enquesta sobre violències sexuals als espais públics d'oci

L'Ajuntament de Roses està elaborant un Protocol d'abordatge de les violències sexuals als espais públics d'oci. Per a la seva realització, sol·licita la col·laboració de la ciutadania -especialment dones, joves fins a 30 anys i col·lectiu LGTBI-, responent una enquesta per conèixer opinions i experiències que permetin plantejar les actuacions més ajustades a la realitat del municipi.

Totes les persones interessades a participar, poden respondre el qüestionari, fins al 5 de juny, a través del portal web municipal. Contestar les preguntes només ocupa uns 6 minuts, i poden fer-ho tant persones residents a Roses com de fora del municipi que gaudeixen dels espais públics d'oci de la població. Totes les respostes es registraran de manera anònima i confidencial.

El formulari també es farà arribar a entitats i instituts del municipi, per tal de poder comptar amb la participació del major nombre de persones, i es difondrà a través del CAR Jove i de es xarxes socials municipals.

A través de les preguntes de l'enquesta, s'aborden aspectes com quins són els espais i festes més freqüentats de Roses, si la persona ha experimentat o ha presenciat en aquests moments d'oci situacions com frecs i tocaments, comentaris o gestos sexuals, exhibicionisme, agressions, comentaris ofensius o degradants€ i com s'ha reaccionat en cas d'haver-los viscuts (autodefensa, ignorar a la persona en qüestió, marxar de l'espai d'oci, demanar socors, acudir a la seguretat de l'esdeveniment o local, dirigir-se a un punt lila... ). Es demana també quin és el grau de coneixement dels punts liles i quina utilitat se'ls atribueix, així com quines iniciatives es consideren més útils per combatre les agressions sexistes en espais d'oci.

Totes les preguntes fan referència a les experiències viscudes al llarg dels darrers anys 5 anys. Es vol obtenir així una radiografia actual de les possibles circumstàncies i situacions on quedin vulnerats els drets de les dones i de la resta de persones discriminades per raons de gènere.



Avançar en el protocol

La recopilació i estudi de les dades recollides, permetrà l'Ajuntament avançar en l'elaboració del Protocol d'abordatge contra les violències sexuals als espais públics de Roses. L'objectiu és cercar les actuacions que erradiquin aquestes violències, un greu problema que ens afecta com a societat, que són una violació dels drets humans i una forma de discriminació contra les dones i les persones LGTBI. Localitzar els espais d'oci que generen inseguretat forma part de l'estudi per tal d'incidir en la seva ordenació per fomentar i facilitar que les persones puguin transitar-los de forma lliure, garantint així els seus drets com a ciutadania.

L'elaboració d'aquests protocols és una iniciativa impulsada per l'Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya. Des de l'Ajuntament de Roses es treballa en la seva configuració de manera transversal, amb la participació dels departaments d'Acció Social, Festes, Seguretat Ciutadana, Educació, Salut i Joventut.