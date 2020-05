L'Hospital de Figueres reobre un altre quiròfan més

A partir d'avui l'Hospital de Figueres reobre un quiròfan més, la qual cosa vol dir que disposa de cinc dels sis quiròfans operatius. Això permetrà recuperar progressivament les intervencions desplaçades pel coronavirus.

Pel que fa a les operacions de cirurgia menor i les proves d'endoscòpies digestives i broncoscòpies, des de fa uns dies s'estan oferint amb regularitat però amb les limitacions provocades per les mesures de seguretat i d'higiene per evitar contagis. Per ara, encara no hi ha data per a la recuperació de les proves funcionals respiratòries perquè s'està pendent de l'execució de diverses obres per a adequar l'espai a la nova situació, d'acord amb les recomanacions de les societats de pneumologia.

En referència al servei de Consultes Externes, fa una setmana que s'estan programant aquelles cites preferents i es treballa amb la previsió que, a curt termini, es pugui oferir el 30 % de les visites presencials respecte a l'assistència que s'oferia abans de la pandèmia. Es preveu que, a llarg termini, aquesta xifra augmenti fins al 50 %. Aquesta restricció ve donada per la necessitat d'evitar aglomeracions a les sales d'espera i es compensarà amb les visites en format telefònic i telemàtic.



Garantir la seguretat

Amb l'objectiu de garantir la seguretat dels usuaris i dels professionals, a partir d'ara l'Hospital de Figueres procedeix d'una manera determinada en funció del tipus d'assistència que requereix el pacient. En els casos en què s'intervé sobre la via aèria, s'entra en contacte amb fluids o secrecions o la infecció per COVID pot augmentar els riscos assumits pel pacient, s'efectua la prova PCR abans de l'assistència. I en funció de si el resultat és positiu o negatiu, s'apliquen mesures concretes. Si el resultat és positiu i la intervenció, prova o visita no té caràcter urgent, aquesta es demora 14 dies.

Ara bé, en el cas que la urgència o el tipus d'activitat assistencial no permeti efectuar la prova PCR, el pacient és tractat com un positiu per garantir la seva seguretat i la dels treballadors. És per això que es mantenen els sistemes d'aïllament al servei d'Urgències i els protocols d'ús dels equips de protecció individual entre tots els professionals.

Finalment, com que el número d'ingressos de pacients per coronavirus s'ha reduït en les últimes setmanes, aquests s'han concentrat a la primera planta de l'Hospital, la d'Hospitalització Mèdica. Així, s'ha alliberat la planta d'Hospitalització Quirúrgica i s'ha clausurat el dispositiu de la Clínica Santa Creu per a pacients altables.

Aquests últims dies també s'ha tancat el servei d'apartaments per a professionals a la ciutat de Figueres, que s'ha ofert gràcies a la col·laboració del Grup Terraza i de la família Carles de Roses.



*Adjuntem una fotografia del servei d'Urgències.