Primer dia de la fase 1 a l'Empordà i tot Girona

Les regions sanitàries de Girona, la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Penedès i el Garraf passen aquest dilluns a la fase 1 de desescalada de la crisi del coronavirus. Aquests territoris s'uneixen així a les tres regions que ja van canviar de fase la setmana passada: Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran. Els únics territoris catalans que encara no estan en fase 1 són, per tant, Barcelona, àrea metropolitana i Baix Montseny, que tot i quedar-se en fase 0 sí que viuran un cert relaxament de mesures després que Sanitat avalés una 'fase 0 avançada'. Aquesta flexibilització es traduirà en l'obertura de comerços de fins a 400 m2 sense cita prèvia, la represa del servei de préstec en biblioteques i l'obertura de museus amb un terç d'aforament.

A la fase 0 avançada, però, continuaran sense poder-se obrir terrasses de bars ni restaurants, ni es podran fer reunions socials de fins a deu persones. Sí que es reobriran espais de culte a un terç de l'aforament i es permetran fer vetlles de fins a deu persones en espais tancats i 15 en espais oberts, com en la fase 1.

En aquesta fase, que a banda de Barcelona només comprèn Madrid i part de Castella i Lleó, es podran reprendre els entrenaments individuals d'esportistes professionals i federats i es podran reobrir els centres d'alt rendiment. També es podrà reobrir centres eductius per tasques de desinfecció i feina administrativa i reprendre l'activitat als centres d'investigació científica.



Gran part de Catalunya a la fase 1

L'Empordà i tot Girona, Catalunya Central, Lleida, i els municipis de l'Alt Penedès i el Garraf –totes dues comarques a la regió metropolitana sud- s'uneixen a les tres regions sanitàries catalanes que ja van començar la desescalada la setmana passada. Així, la major part de les mesures que ara s'aplicaran a gran part de Catalunya seran l'obertura de terrasses al 50% de l'aforament –amb 10 persones com a màxim i una distància mínima de seguretat- i les reunions d'un màxim de 10 persones tant en espais públics com privats.

Tot i això, en l'ordre ministerial publicada al BOE (Boletín Oficial del Estado) aquest dissabte al vespre s'hi permeten noves activitats, com per exemple la caça i la pesca esportiva i recreativa. Com a novetats, també es permetrà que obrin els establiments de més de 400 metres quadrats sempre que només s'obri una part equivalent a aquest límit.

A més, també es deixarà que les comunitats autònomes decideixin si reobren els centres socials per "garantir la prestació efectiva de tots els serveis i prestacions" recollits al Catàleg de Referència de Serveis Socials. Es tindrà en compte la situació epidemiològica de cada centre o servei i la capacitat de resposta del sistema sanitari corresponent.

Entre les mesures que ja s'han estat aplicant als territoris en fase 1 fins ara hi ha la circulació per dins de la regió sanitària corresponent, així com omplir un cotxe en el cas de persones que resideixin juntes. Es podran obrir hotels i allotjaments turístics però no es podrà utilitzar els espais comuns.

Pel que fa al sector cultural, es podrà obrir museus a un terç d'aforament i es permetran els actes culturals i espectacles també amb un terç de l'aforament i amb un màxim de 30 persones en espais tancats i 200 persones en espais oberts, sempre amb el públic assegut.



Flexibilització d'horaris en municipi de menys de 10.000 habitants



A banda de les mesures pròpies de les fases de desescalada, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar el diumenge que el govern espanyol té previst flexibilitzar les franges horàries per sortir de casa als nuclis urbans aïllats de menys de 10.000 habitants. Aqueta regulació s'aplica als nuclis de qualsevol fase, com ja passava fins ara als municipis de menys de 5.000 habitants.



Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran, a la fase 2



D'altra banda, el dissabte la consellera de Salut, Alba Vergés, va anunciar que el Govern demanarà que les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu i Aran –les tres primeres regions sanitàries en passar a fase 1- puguin saltar ja a la fase 2 el 25 de maig. L'executiu argumenta la proposta basant-se en "la bona evolució" d'aquestes regions.

A la fase 2 –on de moment només hi ha Formentera, La Graciosa, La Gomera i El Hierro- ja es permeten casaments amb 100 persones com a màxim a l'aire lliure i 50 en espais tancats, enterraments amb 25 assistents i visites a monuments i sales d'exposicions. També s'amplia l'aforament de restaurants al 40% i es podrà anar a piscines recreatives amb un 30% de l'aforament.

En el cas d'esportistes professionals, es permetrà reprendre les lligues professionals "sempre i quan l'evolució de la pandèmia ho permeti". Això sí, la competició serà a porta tancada i sense públic. A més, es permetrà "l'entrenament total" amb fins a catorze esportistes.

A partir d'aquest dilluns, la major part del territori de l'Estat ja serà en fase 1, només exceptuant Madrid, part de Castella i Lleó i Barcelona i àrea metropolitana, en fase 0 avançada, i les quatre illes en fase 2.