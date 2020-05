El Consell es reuneix amb la Cambra de Comerç per coordinar accions en favor del teixit empresarial

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha reunit amb la Cambra de Comerç de Girona per treballar conjuntament per evitar el tancament d'empreses en el marc de la iniciativa #QueCapEmpresaTanqui, que assessora els empresaris per buscar alternatives i evitar tancaments. La iniciativa compartida pel conjunt de cambres catalanes també té com a objectiu impulsar i alinear al territori les accions de suport al teixit productiu davant els efectes de la COVID-19.

La trobada produïda per videoconferència ha servit per adquirir el compromís d'intensificar el diàleg per coordinar totes les accions que es facin en favor del teixit empresarial.

Segons explica la Cambra de Comerç el paquet de mesures del programa #QueCapEmpresaTanqui inclou una resposta qualificada i personalitzada a les inquietuds de les empreses en els temes més crítics, entre els que destaquen els problemes de liquiditat, de gestió del personal, de seguretat sanitària, de posicionament de mercat o d'adaptació a noves normatives, entre altres.