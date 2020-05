Comerços i terrasses de bars i restaurants de Figueres comencen a obrir sense cap incidència

Amb l'entrada a la fase 1, un bon nombre comerços i terrasses han començat a obrir aquest matí a la ciutat de Figueres seguint totes les mesures de seguretat. La Guàrdia Urbana de Figueres va realitzar aquest cap de setmana tasques d'informació a totes les terrasses per tal que es complissin tots els requisits de distanciament entre les taules i mesures d'higiene. Aquest matí, han tornat a fer una ronda per verificar el compliment i no s'ha detectat cap incidència.

Des de l'Ajuntament de Figueres s'ha suspès el cobrament de la taxa d'ocupació de via pública fins passat l'estiu per tal d'alleugerir econòmicament els establiments i per pal·liar els efectes de la crisi COVID-19 i s'ha facilitat l'ampliació de la zona de terrasses dels bars i restaurants.



L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha visitat aquest matí alguns comerços de la ciutat per conèixer de primera mà com anava la reobertura i les necessitats dels comerciants i ha fet una valoració positiva del primer dia d'obertura: 'és important poder reactivar l'economia de la ciutat i fer que Figueres torni a bategar. Entrar a la fase 1 és una molt bona notícia però cal recordar que no ens podem relaxar i que cal que siguem responsables i prudents per complir amb les mesures establertes i amb el distanciament social'.