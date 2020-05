Figueres elabora una guia de recomanacions pels negocis que obren en fase 1

L'Ajuntament de Figueres ha elaborat una guia de recomanacions pels establiments (comerços, bars i restaurants) que poden obrir a partir de demà dilluns, 18 de maig. Aquest document té com a objectiu el presentar un guia de mesures obligatòries, recomanacions i millors pràctiques per dur a terme en la reobertura de locals tancats degut a l'afectació de l'estat d'alarma provocat pel COVID-19, fomentant el comerç segur mitjançant el compliment de les recomanacions d'Higiene, Salut i Seguretat, així com la recepció de potencials clients/es en els establiments.

Per la informació presentada s'han considerat diferents instruccions d'associacions, recomanacions publicades pel Ministeri de Sanitat així com l'ordre SND/388/2020 del BOE-A-2020-4791 / BOE núm. 123, a data 3 de Maig de 2020.

El document s'inicia amb les condicions generals d'obertura dels locals permesos i continua amb una sèrie de mesures a nivell de llistat, les quals s'han d'acomplir sempre que apliquin al negoci en qüestió.

S'estructura segons els apartats d'Operativa, Seguretat i Salut, Formació i Comunicació d'aplicació comú a tot tipus de local, seguit de mesures addicionals pels casos específics per establiments amb terrassa, perruqueries i centres d'estètica.