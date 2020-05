Ciutadans Figueres reclama que el govern d'Espanya es comprometi a no intervenir els estalvis dels ajuntaments

Ciutadans reclama que el govern d'Espanya es comprometi a no intervenir els estalvis dels ajuntaments. Això és el que es demana en una moció que la formació taronja presentarà en els ajuntaments en què compta amb representació municipal. El portaveu de la formació liberal a Figueres i secretari d'acció institucional a la província, Héctor Amelló, ha recordat que el Govern ha autoritzat a les entitats locals a mobilitzar el 20% del superàvit acumulat per poder adoptar mesures davant la crisi derivada de la Covid19, un percentatge que pot superar els 11.000 milions d'euros.

"Temem que el govern de Sánchez i Iglesias intentin aconseguir aquests diners i no deixar que els ajuntaments en puguin disposar", ha manifestat el regidor liberal. Així mateix el portaveu de Cs a Figueres ha explicat que "es tracta d'uns diners que pertanyen als ajuntaments i que ara, necessitem disposar per poder ajudar a la recuperació social i econòmica dels municipis". Amelló ha recordat que "els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania i els que més estan actuant amb els seus propis recursos humans, materials i econòmics per ajudar a rescatar la població".

En la moció s'exigeix al govern d'Espanya que "augmenti el percentatge que poden gastar els ajuntaments del superàvit acumulat" per fer front a la crisi generada pel Covid19 i poder prendre mesures enfocades a "ajudar l'economia local, tant de les famílies com de les empreses". A més es reclama el compromís per escrit de govern del PSOE i Podem del fet que "no sostrauran el superàvit acumulat pels ajuntaments".