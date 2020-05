Castelló defineix un pla pel retorn a l'activitat presencial dels seus treballadors

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha elaborat un protocol per tal d'establir unes directrius que guiïn l'actuació dels seus treballadors en el moment del retorn a l'activitat presencial. Fins ara s'han mantingut els serveis essencials determinant els equips presencials mínims per garantir el funcionament de l'Ajuntament i controlar al mateix temps l'exposició al COVID-19. Amb aquest protocol, segons el consistori, s'ha definit un pla de contingència que facilita la reincorporació als llocs de treball de forma progressiva i segura i que detalla les mesures raonables exigides per les autoritats sanitàries.

El pla contempla també una sèrie de mesures preventives pels serveis oberts al ciutadà per tal de minimitzar el contacte entre les persones treballadores i els usuaris del servei. Amb aquest objectiu, a partir de dilluns es començaran les visites amb cita prèvia per fer tràmits de forma presencial a l'OMAC i també per fer consultes en altres àrees, per tal d'evitar les aglomeracions en espais de major concurrència. Per demanar cita prèvia cal trucar de dilluns a divendres de 8 h a 14 h al 972 250 426. Aquestes consultes s'atendran de dilluns a divendres de 8h a 14 h i també els dimarts a la tarda de 16 h a 19 h per tal de facilitar-ne l'accés a tothom.

Tots els ciutadans hauran d'utilitzar obligatòriament la mascareta, i en cas de no portar-te "no podran accedir", determinen des del consistori. A més, s'han col·locat pantalles transparents de metacrilat a l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà (OMAC) i a la recepció del Departament de Benestar Social i Famílies així com també a la Biblioteca i en altres dependències segons les seves necessitats. En els taulells o taules d'atenció al ciutadà que no existeix pantalla, s'ha col·locat una línia a terra per garantir la distància de seguretat. S'han habilitat també taules en zones no habituals d'atenció al públic per tal que es puguin atendre consultes de les diferents àrees de l'ajuntament que disposen de despatxos petits als quals no es pot garantir la distància de seguretat. Segons cada servei, "s'informarà de quin és l'aforament màxim" de manera que la resta de ciutadans hauran d'esperar a l'exterior mantenint una cua individual amb una separació de 2 metres entre cada individu.

De tota manera, aquelles persones que no tinguin cita prèvia, es podran esperar fins que hi hagi una hora lliure.



Per últim , des del consistori castelloní recorden que "la gestió telemàtica continua sent prioritària per tant, tots aquells usuaris i usuàris que disposin dels mitjans necessaris facin els tràmits en línia de la web de l'ajuntament per tal d'evitar desplaçaments innecessaris".