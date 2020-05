Comerç Figueres informa de la nova normativa que afectarà els establiments

L'Associació Comerç Figueres ha promogut uns cartells informatius entre els seus associats amb l'objectiu de comunicar el canvi de normativa a la fase 1 i esvair dubtes als establiments i clients, ja que a partir de dilluns, es podran obrir comerços de menys de 400 metres quadrats sense cita prèvia.

Pel que fa als establiments, recorda que s'eliminen les zones d'autoservei i hi ha d'haver un treballador que entregui el producte, no hi haurà productes de mostra, i s'haurà de desinfectar l'establiment dues vegades al dia, com a mínim, i els emprovadors cada vegada que entri una persona. A més, s'haurà d'informar de l'aforament i mantenir la distància de seguretat dins el local. Això serà feina del comerciant, que a més, haurà d'atendre des del taulell i/o amb les mesures de protecció necessàries.

En l'àmbit de la restauració, només es pot obrir per entregar comandes i servir terrasses, que podran tenir una ocupació màxima del 50% - segons la llicència municipal-, dos metres entre taules i un màxim de 10 persones per taula.