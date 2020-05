L'alumnat del Pla de Transició al Treball col·labora amb el comerç de Castelló

El Pla de Transició al Treball (PTT) és un programa formatiu per a joves de 16 a 21 anys impulsat per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el Departament d'Educació de la Generalitat. De les 1.000 hores de formació que s'imparteixen,180 hores es realitzen a centres de treball.

Quan al mes de març va començar l'estat d'alarma i es van tancar els centres educatius, l'alumnat del Pla de Transició al Treball (PTT) del perfil de vendes, oficina i atenció al públic, tenien planificat iniciar la formació en centres de treball a diferents comerços, la majoria d'ells del municipi, segons explica l'Ajuntament.

"Aquestes pràctiques a les empreses, que just havien de començar el mateix mes de març, no es podien realitzar i per aquest motiu es va replantejar el projecte inicial. Des de l'equip docent del PTT es va considerar que calia realitzar algun contacte amb el comerç dins de les possibilitats de la situació que estem vivint", afegeix el consistori en un comunicat.

I així va sorgir la proposta d'oferir a l'Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d'Empúries la col·laboració del PTT. Després de la coordinació entre les dues parts es va acordar diferents actuacions: elaboració de cartells pels horaris dels comerços, creació d'eslògans per donar suport al comerç del municipi, creació de My business google, etc. Entre d'altres propostes que poden anar sorgint tant per part del comerç com del propi alumnat. El treball és totalment realitzat per l'alumnat, amb suport dels professors, i sense cap compromís del comerç d'haver-ne de fer ús.

"Aquesta iniciativa vol col·laborar amb el comerç alhora que els comerciants donen suport a l'alumnat per a fer possible que l'aprenentatge sigui més significatiu i motivador", conclou l'Ajuntament.