Figueres tanca el primer tram del carrer Sant Antoni per l'enderroc d'una casa

L'Ajuntament de Figueres ha anunciat el tancament provisional del carrer Sant Antoni a causa de l'enderroc de la casa número 17. La restricció circulatòria afecta el tram comprès entre el carrer de Castelló i el carrer Sant Llàtzer. El vial es reobrirà dimarts i dijous al matí, coincidint amb el mercat. La casa afectada és de tres plantes i, donada les dimensions del carrer no és possible habilitar un pas alternatiu en el mateix vial mentre durin els treballs.





1/2 ?ATENCIÓ! A causa d'un enderroc al C/ Sant Antoni nº 17, aquest carrer en el seu tram entre el C/ Castelló i el C/ Sant Llàtzer, romandrà tancat al trànsit tota la setmana que ve excepte el dimarts 19 i el dijous 21 al matí. pic.twitter.com/ekYiY1RkLa