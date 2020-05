Figueres intensifica el suport emocional als buscadors de feina o a punt de perdre-la

Des de l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres s'ha detectat un increment de persones que veuen afectat considerablement el seu estat emocional per causa de la situació que estem vivint derivada del coronavirus. Per aquest motiu s'han intensificat els recursos adreçats específicament a l'acompanyament emocional en aquesta situació de crisi. El principal objectiu d'aquesta mesura és treballar perquè aquest desajust emocional no dificulti encara més les opcions de trobar feina.

L'equip tècnic de l'àrea començarà per fer una valoració conjunta amb l'usuari/a sobre la necessitat de rebre informació i eines en aquest àmbit, segons informa l'Ajuntament. A partir d'aquí, si és convenient, facilitaran la informació i accés a eines que ja s'han impulsat des d'altres organismes com la Generalitat de Catalunya o el Col.legi oficial de psicòlegs de Catalunya.

Es complementarà amb un acompanyament individual i sessions grupals de suport emocional. Això permetrà garantir que, les persones amb dificultats d'accés a la informació telemàtica i/o problemes de lectoescriptura, rebin i processin la informació de manera adequada.

En aquells casos que es consideri necessari anar més enllà i iniciar teràpia, es derivarà als professionals de la salut especialitzats en aquests temes.