Taules de quatre cadires, separades per dos metres i un cambrer a l'entrada: un únic model de terrasses a la Costa Brava

El Grup Costa Brava Centre, que agrupa uns 400 empresaris de l'hostaleria i el turisme, ha impulsat un projecte perquè aquest estiu les diferents terrasses del litoral gironí segueixin un mateix criteri. Partint que les taules hauran d'estar separades dos metres entre elles, proposen que inicialment tinguin quatre cadires cadascuna –sense perjudici que es puguin ajuntar- i que un cambrer rebi els clients quan arribin i sigui ell qui els assegui. "Hem estudiat diferents fórmules i aquesta ens sembla la més adient", explica el gerent del grup, Martí Sabrià. De moment, ja hi ha una desena d'ajuntaments –entre els quals, alguns de grans com Platja d'Aro o Castelló d'Empúries- que prendran aquest model com a referència.

Si finalment la Regió Sanitària de Girona entra en fase 1 dilluns vinent, les terrasses de bars i restaurants podran obrir. Però com subratlla el Grup Costa Brava Centre, les mesures dictades pel govern espanyol han generat "controvèrsia" la Costa Brava, ja que parteixen d'una reducció del número de cadires –el 50% de l'aforament- i no parlen, en canvi, "de persones per metre quadrat".

"A Madrid, els bars i restaurants paguen per cadira que treuen al carrer; però aquí, les llicències d'ocupació es calculen per superfície", explica Martí Sabrià. Per això, a través de la seva consultoria QGlobal, el Grup Costa Brava Centre ha estudiat quin model de terrasses seria el més idoni per al litoral gironí.

D'entrada, la proposta parteix de l'obligatorietat d'haver de guardar dos metres de distància entre comensals (ocupin una taula o més d'una). "Però a més, nosaltres també hi hem afegit un paràmetre de consciència cívica, perquè les distàncies també permetin que les persones amb minusvalidesa no tinguin problemes per asseure's", diu Sabrià (en referència als qui van en cadira de rodes).

A partir d'aquí, el Grup Costa Brava recomana que, d'entrada, les terrasses tinguin taules quadrades amb quatre cadires cadascuna. "Hem estudiat quina és la mitjana d'ocupació d'una taula de quatre i la xifra que ens ha sortit és de 2,7", explica Sabrià.

"Això vol dir que, en una mateixa terrassa, hi haurà taules amb una sola persona, d'altres amb parelles, d'altres ocupades del tot... I això també ajuda a esponjar", hi afegeix el gerent, en referència a les distàncies de seguretat per la covid-19. Sense perjudici, això sí, que si ve un grup de fins a deu persones, es puguin ajuntar taules per asseure'ls.



Cambrer-recepcionista

Per garantir que es compleixen les mesures de seguretat davant la covid-19, el Grup Costa Brava Centre proposa que les terrasses tinguin un cambrer-recepcionista. Ell serà qui rebi els clients i s'encarregui d'asseure'ls i distribuir-los. "D'aquesta manera, podrà repartir-los perquè no s'ajuntin massa persones en una determinada zona i pugui haver-hi sensació d'apilonament", concreta Martí Sabrià.

A més, aquest cambrer també serà qui s'encarregui de desinfectar les taules quan els comensals s'aixequin. I de muntar-les altra vegada. "El nostre protocol concreta que, quan els clients s'asseguin, la taula estigui despullada, i que després el cambrer posi les estovalles d'un sol ús, que són obligatòries, i els coberts i plats", diu el gerent del grup.

Sabrià concreta que la figura del cambrer-recepcionista, sobretot, és adequada per a aquelles terrasses que tinguin més de quatre taules. "En el cas d'un bar que en té tan sols dues o tres, no és necessari; però sí que les terrasses grans n'haurien de tenir", explica. I subratlla: "Hem de tenir en compte que tots els estudis i informes diuen que la recuperació del turisme es vincularà a la sensació de seguretat que transmetin establiments i destinacions".



"Imatge conjunta" de la Costa Brava

L'objectiu del model de terrasses que proposa el Grup Costa Brava Centre és, precisament, "contribuir a crear una imatge conjunt del territori". Per això, proposa que els ajuntaments del litoral se sumin al projecte, i s'ofereix a col·laborar amb els seus equips tècnics a l'hora d'aplicar-la.

De moment, ja hi ha una desena d'ajuntaments que han decidit sumar-s'hi. Són Palafrugell, Palamós, Castell-Platja d'Aro, Calonge, Pals, l'Escala i Castelló d'Empúries (que inclou també la marina d'Empuriabrava). Tots ells s'han compromès a prendre com a referència aquest model de distribució de terrasses que proposa el Grup Costa Brava Centre.