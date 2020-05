Els tallers de memòria del Consell Comarcal segueixen en format virtual

L'àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha posat en marxa una nova edició dels tallers de memòria per a gent gran. Aquests tallers, dirigits i impartits per professionals de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal tenen com a finalitat promoure un envelliment actiu de la població de la comarca, tot i que en aquesta edició de primavera s'han hagut de canviar totes les dinàmiques de funcionament.

El confinament i la crisi sanitària han esperonat els professionals de l'àrea per mobilitzar els participants i que continuïn exercitant la memòria a través d'uns reptes que es fa arribar als usuaris setmanalment.

Inicialment es va trucar als prop de 500 participants dels tallers de memòria per preguntar com estaven vivint la situació del confinament i garantir que tenien totes les necessitats bàsiques cobertes. D'altra banda els van proposar la iniciativa de fer-los-hi arribar exercicis a través del Whatsapp o correu electrònic per a fer aquests dies de confinament més amens.

A hores d'ara s'han creat 35 grups de Whatsapp, un per a cada municipi dels que hi participen. A través d'aquests grups s'hi envien exercicis dos cops per setmana. Més enllà d'un espai per exercitar les capacitats cognitives s'ha convertit en un espai virtual a través del qual les persones grans interaccionen, comparteixen i es fan suport mutu. D'altra banda s'estan fent arribar via correu electrònic o Whatsapps individuals els exercicis a unes quaranta-cinc persones. A hores d'ara hi ha participants que ja han rebut fins a noranta reptes i ja n'hi ha 130 d'elaborats.

Per tal de no privar de la possibilitat d'accedir a la realització d'aquests reptes, alguns municipis com Albanyà, Darnius, Mollet de Peralada, Masarac i Vilarnadal, Peralada, Garrigàs i Sant Miquel de Fluvià estan facilitant en format paper els exercicis a les persones grans dels seus municipis. Totes aquelles persones grans que vulguin exercitar la memòria i fer més amè el confinament només s'han de posar en contacte al telèfon 659683070 via missate de whatsapp o trucada.